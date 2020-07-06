Эмили Ратаковски привлекла внимание фанатов к своему бренду откровенным фото

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски привлекла внимание подписчиков к собственному бренду нижнего белья Inamorata Woman с помощью откровенного снимка. Он появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фотографии 29-летняя Ратаковски запечатлена спиной к камере в саду вместе со своей собакой Коломбо. Она одета в один из раздельных купальников из линейки марки. В описании к публикации предпринимательница отметила профиль своей компании.

Фанаты с восторгом отреагировали на рекламный пост модели. «Потрясающее тело», «Я поклонница твоей маки!», «Эмили, ты королева как на подиуме, так и в сфере дизайна», «Спасибо тебе за это белье! Я фанатка», «Ты такая красивая, лучшая модель для такой продукции», — высказались они в комментариях под кадром, который набрал более миллиона лайков.

В июне папарацци сфотографировали Эмили Ратаковски на улицах Нью-Йорка в прозрачном наряде вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом. Она была одета в коричневый костюм Inamorata Woman и черный комплект нижнего белья.

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