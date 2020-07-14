Певица популярной группы в платье без нижнего белья попала в объектив папарацци

Американская певица и бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс прошлась по Лондону в коротком платье без нижнего белья и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

На кадрах 38-летняя знаменитость запечатлена в нежно-голубом облегающем наряде австралийского бренда Meshki, из-под которого просвечивала ее грудь. Свой образ Робертс дополнила белой сумкой Yves Saint Laurent, туфлями-лодочками телесного цвета и солнечными очками марки Ray-Ban.

Известно, что в таком виде она вышла из телевизионной студии Global studios, где записала очередной выпуск программы Heart Breakfast вместе с телеведущей Амандой Холден.

Ранее в июле папарацци засняли на улице дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Леон Лурдес. 23-летняя Лурдес попала в объектив в лиловом кроп-топе без бюстгальтера, коротких шортах и кроссовках. На одном из размещенных фото модель курит сигарету, а на другом — она подняла руки и продемонстрировала небритые подмышки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!