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Самая красивая женщина в мире появилась на публике в еще одном тренде из 90-х

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Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: T.JACKSON / Backgrid USA/ Legion-media.ru

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, ранее признанная самой красивой женщиной в мире, прошлась по улицам Нью-Йорка в брюках, которые были трендом в 1990-х годах. Об этом сообщается в нидерландской версии модного издания Vogue.

На размещенных в сети кадрах Хадид появилась на публике в джинсах широкого кроя, спущенных на бедра. В качестве принта на штанины нанесен паттерн из обложек журнала Playboy 1970 года с фотографией модели Дебби Эллисон. Также отмечается, что вещь произведена датской маркой Soulland и входит в коллекцию осень-зима 2019. По информации экспертов моды Vogue, описанный дизайн брюк пользовался популярностью в конце прошлого века.

Помимо этого, на фото Хадид запечатлена в белом коротком топе с длинными рукавами, с оранжевой сумкой через плечо, голубых кедах фирмы Converse и черной защитной маске на лице.

В марте Белла Хадид вернула в моду еще несколько трендов из прошлого. В течение недель моды ее неоднократно фотографировали в экстравагантных образах, вдохновленных тенденциями 90-х. Так, например, во время недели моды в Париже она была запечатлена в джинсовом костюме модного дома Balenciaga. На ней были приспущенные джинсы оверсайз, удлиненная джинсовая рубашка и длинный плащ — тоже из денима.

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