Модель популярного бренда снялась обнаженной и поделилась снимком с фанатами

Модель популярной марки Fashion Nova снялась обнаженной и поделилась с поклонниками получившимися снимками. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала с мокрыми волосами на фоне леса без одежды и нижнего белья. Ее запечатлели в водоеме на курорте Les Terres Blanches во Франции. На размещенном кадре манекенщица стоит спиной к фотографу, прикрывая оголенное тело руками.

Фанаты восхитились внешним видом Танто в комментариях под постом, набравшим 347 тысяч лайков. «Ты выглядишь чудесно», «Очень красивая», «Паулин, у тебя потрясающее тело», «Красотка», «Как всегда чудесна», — высказались подписчики.

В июле Паулин Танто опубликовала фото в откровенном наряде Fashion Nova и порадовала поклонников. Ее сфотографировали в лавандовых стрингах и кроп-топе, который модель надела на голое тело. Она попозировала на лестнице.