Плюс-сайз-модель показала тело после родов в бикини и побрилась на камеру

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Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала в соцсетях свое тело после родов. Видеозапись появилась в ее Instagram-аккаунте.

В серии совмещенных роликов 32-летняя модель танцует перед камерой в бикини красного цвета, а затем позирует перед зеркалом в топе с глубоким декольте на шнуровке.

Кроме того, в публикацию Грэм включила несколько кадров с семейного отдыха, на которых она собирается заняться каякингом и купает ребенка в саду. В заключительной части видео американка демонстрирует подписчикам вблизи, как бреет подмышки.

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Пост знаменитости набрал 400 тысяч лайков. «Ты настоящее вдохновение. А это именно то, что нужно новоиспеченным мамам», «Обожаю твою естественность», «Красивая и душой, и телом», — похвалили ее комментаторы.

Ранее в августе Эшли Грэм снялась обнаженной для модного журнала Elle. На фотографии Грэм лежит в постели боком к камере и кормит грудью своего маленького сына Исаака. В описании к размещенному в соцсетях посту говорится, что автором фотосессии стал супруг модели, режиссер и имиджмейкер Джастин Эрвин.