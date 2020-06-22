Плюс-сайз-модель провела тренировку в облегающем наряде и восхитила поклонников

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала видео своей тренировки, на котором она запечатлена в облегающем наряде, и порадовала подписчиков. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость выполняет упражнения во дворе собственного дома, повторяя их за звездным персональным тренером Кирой Стоукс (Kira Stokes). Грэм проводит тренировку в спортивном бюстгальтере и обтягивающих лосинах с завышенной талией, которые оформлены прозрачными вставками.

Фото опубликовано @ashleygraham

Отмечается, что получасовая тренировка была опубликована в знак поддержки благотворительной организации Urban Arts, которая помогает американским студентам и школьникам приобрести нужное оборудование для удаленного обучения во время пандемии.

«Спасибо всем, кто вступил в наше сообщество и пожертвовал какую-либо сумму», — подписала публикацию модель. Поклонники восхитились ее внешним видом. «Ты просто прекрасна! Обожаю наблюдать за всем, что ты делаешь», «Ты выглядишь замечательно», «Ты красивая женщина и лучшая мама», «Вау, какая ты красотка!» — комментировала фанаты.

19 июня Эшли Грэм показала подписчикам выбитый зуб и рассмешила их. На видео она сначала прикрывает рот рукой, а в конце демонстрирует отколотый зуб. Оказалось, что активистка попыталась откусить замороженное печенье, которое приготовила ее мать.

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