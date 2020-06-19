Популярная плюс-сайз-модель показала выбитый зуб и рассмешила подписчиков

ashleygraham / Instagram

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала видео, на котором продемонстрировала расколотый зуб, и рассмешила подписчиков. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном видео знаменитость прикрывает рот рукой, а в конце демонстрирует выбитый зуб. По ее словам, она попыталась откусить замороженное печенье, которое приготовила ее мать, и отколола таким образом зуб. «Линда Грэм, спасибо за лучшие овсяные печенья в мире и за то, что ты положила их в морозилку, чтобы я отколола себе зуб», — произнесла в ролике модель.

Поклонников 32-летней активистки рассмешила ее публикация. «Эшли, я умираю от смеха», «Ты серьезно? Это очень смешно!», «Ты лучшая, спасибо тебе за это видео! Поэтому мы тебя и любим», «Это мой самый ужасный ночной кошмар», «Я плачу от смеха», — комментировали фанаты.

1 июня Эшли Грэм покормила ребенка на съемке для модного издания Harper’s Bazaar. На опубликованной обложке она держит на руках сына Исаака и кормит его на камеру. Ее запечатлели в поле в белом длинном платье с несколькими вырезами, которые оголяют ее ноги. Грэм также попозировала в светлом бюстгальтере, легинсах и белом халате.

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