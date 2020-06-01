Популярная плюс-сайз-модель покормила ребенка на съемке для модного издания

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм приняла участие в откровенной съемке для британской версии модного журнала Harper’s Bazaar и стала героиней его обложки. Снимки появились на сайте издания.

На размещенной обложке 32-летняя Грэм держит на руках сына Исаака и кормит его на камеру. Она попозировала в поле в белом платье длины макси с несколькими вырезами, которые оголяют ее ноги. Знаменитость также запечатлели в светлом бюстгальтере, легинсах и белом халате.

Автором съемки выступил супруг модели, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин (Justin Ervin). Отмечается, что снимки были сделаны в доме пары в штате Небраска, где они проводят карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

В марте Эшли Грэм сняла кормление сына грудью на видео и поделилась им в соцсети. На опубликованном ролике она отвечает на вопросы подписчиков с младенцем на руках, одетым в костюм с принтом в виде кроликов. Модель, в свою очередь, надела черную майку и несколько золотых украшений.

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