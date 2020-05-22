На обложке Vogue появилась обнаженная плюс-сайз модель

Бразильская плюс-сайз модель Рита Каррейра (Rita Carriera) снялась в откровенной фотосессии для бразильской версии модного журнала Vogue и попала на его обложку. Снимок появился в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном кадре бодипозитивная модель позирует обнаженной, прикрывая оголенные части тела цветочным горшком. Ее запечатлели в полный рост на балконе.

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Автором съемки выступила сестра Каррейры, модный фотограф Кэрол Сантос (Carol Santos).

Публикация модели набрала больше 36 тысяч лайков и 1250 комментариев. Пользователи сети восхитились ее внешним видом. «Это идеально! Нас много, и у всех разные тела», «Чудесно! Именно такие женщины вдохновляют меня каждый день», «Потрясающе!», «Замечательная Рита!» — писали они.

В апреле американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра (Barbie Ferreira) попозировала обнаженной на веб-камеру для французского бренда Jacquemus. На одном из размещенных кадров она сфотографировалась топлес, прикрывая оголенную грудь соломенной сумкой с кожаными ручками. Автором съемки выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти (Pierre-Ange Carlotti).

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