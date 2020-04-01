Бодипозитивная певица снялась для обложки журнала в платье с высоким вырезом

Бодипозитивная певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, снялась для обложки бразильской версии популярного журнала Marie Claire. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке знаменитость запечатлена в блестящем платье длины макси с открытым плечом. Наряд оформлен объемным рукавом и высоким вырезом, оголяющим ногу певицы. Lizzo также надела разноцветные босоножки на каблуке, а в качестве аксессуаров были выбраны объемные серьги.

В январе Lizzo снялась в откровенной фотосессии для журнала Rolling Stones. Ее сфотографировали в прозрачном боди с нашивками в виде цветов и зеленой накидке с таким же принтом. На другом фото исполнительница позирует обнаженной с флейтой в руках.

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