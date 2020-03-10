Бодипозитивная певица станцевала тверк в купальнике на камеру

lizzobeeating / Instagram

Бодипозитивная певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, станцевала тверк на камеру. Видеозапись была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах видно, как знаменитость в черном слитном купальнике и солнцезащитных очках поет, выходит из бассейна с подругой, а затем они вместе начинают исполнять танец.

Подписчики певицы отреагировали на пост в комментариях, большинство из них положительно оценили ее действия. «Ты лучшая», — высказался один. «Королева», — заметил другой. «Господи, ты идеальна», — подчеркнул третий. «Продолжай в том же духе, горжусь тобой», — поддержал четвертый.

18 февраля в соцсетях появилось видео, на котором Lizzo танцует в нижнем белье. Она исполнила откровенный танец под музыку. «Готовлюсь к вечеринке. Люблю вас», — говорилось в подписи к посту.

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