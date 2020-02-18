Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру

lizzobeeating / Instagram

Бодипозитивная певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, станцевала на камеру в нижнем белье. Запись была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 31-летняя знаменитость запечатлена в бордовом кружевном белье. Она исполняет откровенный танец под музыку. «Готовлюсь к вечеринке. Люблю вас», — говорится в подписи к посту.

Поклонники Lizzo оценили ее публикацию в комментариях. «Симпатично», «Выглядит круто», «Ты божественна!», «Какой горячий комплект нижнего белья», — писали одни. В то же время другие юзеры негативно отреагировали на видеозапись. «Некоторые вещи должны оставаться в пределах спальни. И это одна из них», «Вам пора бросать фастфуд, очистить свой организм и перейти на здоровое питание», «Это слишком. И дело совсем не в размере», «Я люблю Lizzo, но это уже чересчур», — высказывались некоторые.

28 января сообщалось, что Lizzo появилась на афтерпати музыкальной премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Американская рэперша вышла в свет в миди-платье с бретелями, глубоким декольте и баской. Ее наряд был выполнен из ткани с принтом зебры и дополнен высокими перчатками в тон, голубыми сапогами на каблуке и сумкой с бахромой из бисера.

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