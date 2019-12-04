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Бодипозитивная певица вышла на сцену в откровенном наряде

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Lizzo
Lizzo

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, появилась на концерте на Dickies Arena в техасском Далласе в образе Санта-Клауса. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка вышла на сцену в обтягивающем белом боди с золотистой вышивкой и характерной ярко-красной накидке с белым мехом. Свой образ она дополнила ботинками, усыпанными блестками, колготками в сеточку и длинными серьгами.

В процессе выступления, организованного в рамках тура iHeartRadio Jingle Ball, Джефферсон сняла пальто в рождественском стиле, осталась в обтягивающем откровенном комбинезоне, а затем надела солнцезащитные очки в золотой оправе и белую фату.

Lizzo активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива. Ее подтанцовка The Big Grrrls полностью состоит из полных женщин.

2 декабря артистка опубликовала несколько обнаженных снимков в своем Instagram-аккаунте. На них полностью обнаженная звезда позирует на красном бархатном диване, а ее грудь прикрывают длинные волосы. В тот же день она выложила видео, в котором ползает по дивану без одежды.

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