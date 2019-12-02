Бодипозитивная певица опубликовала несколько снимков без одежды

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, опубликовала несколько обнаженных снимков в своем Instagram-аккаунте.

На них полностью обнаженная звезда позирует на красном бархатном диване, а ее грудь прикрывают длинные волосы. «Нарисуй меня, как твою французскую сучку», — подписала фотографию артистка. В тот же день она выложила видео, в котором ползает по дивану без одежды.

В комментариях многие начали хвалить звезду за смелость и уверенность в себе, а также признаваться ей в любви. Другие же обратили внимание на лишний вес Lizzo и связанные с ним риски для здоровья.

«Появление диабета — лишь вопрос времени. Придется ампутировать конечности, наступит слепота. На самом деле достаточно грустно», — заявил пользователь с ником alejandro_the_trombone, чей комментарий получил более сотни реплаев. Юзеру ответили, что он не должен переживать из-за здоровья певицы, так как он не ее врач, а также попросили не заниматься бодишеймингом.

Lizzo известна по таким хитам, как Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Она активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива. Ее подтанцовка The Big Grrrls полностью состоит из полных женщин.

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