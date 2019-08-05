Звезда «Мира Дикого Запада» пристыдила журналистов за критику ее голых фото

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд раскритиковала итальянский Vogue за старую статью о ее обнаженной фотосессии, которую Эллен фон Унверт снимала для журнала Flaunt. Звезда опубликовала несколько постов на эту тему в своем Twitter-аккаунте.

В материале, выпущенном в 2012 году, говорится, что артистка обладает безупречными внешними данными, однако они не придают ей утонченности. «Ей все еще не хватает того несовершенства, которое делает людей интересными. И позирование обнаженной не поможет ей обрести его», — отмечалось в статье.

Семь лет спустя звезда «Мира Дикого Запада» решила отреагировать на критику в свой адрес. Она рассказала, что во время просмотра своих старых фото испытала чувство собственной никчемности, однако потом вспомнила, что «все это ложь».

«Посмотрите, как они судят меня 18-летнюю, не имея представления о ситуации. Посмотрите, как они полагают, что я позировала для них, чтобы понравиться им, вместо того чтобы думать, что я просто проживала свою жизнь лучшим образом, работала с одним из моих любимых фотографов и плевала на то, что думают о моем теле. Это действительно расстраивает меня, вот и все. Именно с таким неуважением сталкиваются женщины в индустрии», — написала актриса.

В 2016 году Эван Рэйчел Вуд рассказала, что дважды подвергалась изнасилованию. Позже она призналась, что страдала посттравматическим стрессовым расстройством и до сих пор борется с его последствиями. Она заявляла, что закон о правах жертв сексуального насилия необходимо принять во всех штатах США, поскольку он сможет спасти жизни многих людей.

31-летняя Эван Рэйчел Вуд известна по роли в сериале «Мир Дикого Запада». Кроме того, она снималась в фильмах «Мартовские иды», «Рестлер», «Симона» и «Через Вселенную».

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