Певица внезапно обнажила грудь в знак протеста против полиции

Чилийская певица Норма Монсеррат Бустаменте Лаферте, известная под псевдонимом Mon Laferte, появилась топлес на «Латинской Грэмми». Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Артистка пришла на мероприятие в черном пальто, а позднее внезапно расстегнула его, обнажив грудь, на которой было написано: «В Чили они мучают, насилуют и убивают». Отмечается, что политическое заявление касалось жестокого обращения полиции с гражданами в ходе протестов в ее родной стране.

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Mon Laferte получила премию за лучший альтернативный альбом. «Меня вдохновляет музыка, и я думаю, что все, кто занимается ею, любят "Латинскую Грэмми" за то, что премия представляет, за то, что она является праздником латинской музыки. Теперь эта музыка как никогда представлена во всем мире», — прокомментировала свою победу певица.

Протесты в Чили начались в столице государства Сантьяго в середине октября. Поводом стало повышение цен на проезд в метро, затем акции распространились и на другие города. В стране объявили чрезвычайное положение. Позднее президент Себастьян Пиньера отменил повышение тарифов, однако это не удовлетворило протестующих. После этого в Сантьяго и прилегающих районах ввели комендантский час, для борьбы с протестующими на улицы города вывели армию.

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