Актриса-трансгендер снялась голой и рассказала о работе проституткой

Актриса-трансгендер Трейс Лисетт дала интервью изданию Women's Health, в котором рассказала о жизни до карьеры в Голливуде. Артистка призналась, что после смены пола стала секс-работницей.

«Я работала в ночных клубах, была проституткой и делала много других вещей, чтобы выжить», — поведала Лисетт.

Артистка отметила, что не ожидала, что сексуализация, с которой она столкнулась в секс-индустрии, будет преследовать ее и в Голливуде. «Наверное, тогда я просто была наивной», — объяснила она.

Лисетт подчеркнула, что как транс-женщина чувствует давление цисгендерного общества, принуждающего ее соответствовать стандартам женской красоты.

Фото опубликовано @tracelysette

Актриса также снялась обнаженной для публикации. Снимок из журнала она опубликовала в своем Instagram.

В ноябре 2017 года Лисетт, снявшаяся в эпизоде сериала «Очевидное», обвинила исполнителя главной роли Джеффри Тэмбора в домогательствах на съемочной площадке. По ее словам, актер позволял себе пошлые комментарии в ее адрес, а также однажды «зажал ее в углу». Позже Тэмбор покинул сериал.

31-летняя Трейс Лисетт сыграла в таких сериалах, как «Поза», «Миднайт, Техас», «Блант говорит» и «Закон и порядок. Специальный корпус». Она также приняла участие в съемках фильма «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес, который выходит в прокат в сентябре.

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