Актера «Мальчишника в Вегасе» второй раз обвинили в сексуальных домогательствах

Актриса Трейс Лисетт обвинила своего коллегу Джеффри Тэмбора в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает NME.

По ее словам, инцидент произошел на съемочной площадке сериала «Очевидное». Актриса заявила, что Тэмбор позволял себе пошлые комментарии в ее адрес, а также однажды зажал ее в угол и совершил нападение сексуального характера.

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«Я стояла спиной к стене, Джеффри подошел ко мне близко, наступил голыми ногами на мои ступни, чтобы я не могла двигаться, прижался ко мне, и начал совершать поступательные движения своим телом», — сказала Лисетт.

Она добавила, что «бедрами чувствовала его пенис сквозь тонкую пижаму».

Ранее в ноябре Тэмбора обвинила в сексуальных домогательствах другая актриса шоу «Очевидное», трансгендерная женщина Ван Барнс.

Джеффри Тэмбор снялся в таких проектах, как «Мальчишник в Вегасе», «Супергеройское кино» и «Смерть Сталина».