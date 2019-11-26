Необычная сумка американской певицы стала поводом для шуток в сети

Американская певица Lizzo появилась на церемонии вручения премии American Music Awards с крошечной сумкой, которая стала предметом обсуждений в соцсетях. Об этом пишет Harper's Bazaar.

На опубликованных снимках артистка запечатлена в пышном ярко-оранжевом платье с оборками, оголяющем одно плечо. В руке она держит белую микросумку Valentino. Свой образ она дополнила белыми босоножками с тонкими ремешками, крупными серьгами и маникюром со стразами.

Необычный аксессуар Lizzo привлек особое внимание пользователей сети и разошелся на мемы. Кроме того, в Twitter появился отдельный аккаунт, который ведется от лица сумочки.

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В сентябре юзеров рассмешила походка актрисы Гвинет Пэлтроу, которая появилась на церемонии вручения премии «Эмии» в платье с черным топом из сетки, авангардными рукавами и узкой юбкой жемчужного цвета. Гвинет двигалась мелкими шагами, подобрав платье. Походка звезды стала мемом, ее сравнили с походом от кровати до холодильника, завернувшись в одеяло.

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