Рианна вышла на публику в старомодных уродливых сапогах

Американскую R'n'B- и поп-исполнительницу Рианну сфотографировали в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в вышедших из моды сапогах-уггах. Снимки опубликовало издание Vogue в понедельник, 14 января.

Для перелета певица выбрала классические угги песочного цвета средней длины. На ней также были светлые просторные джинсы, черная толстовка британского бренда Trapstar, куртка-рубашка оверсайз и сумка Dior.

Материалы по теме Ваша взяла Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?

В августе 2018 года создатель популярных в сети фешен-мемов по имени Мэй, на которую в Instagram подписаны около 75 тысяч человек, перечислила самые популярные уродливые вещи. Среди них оказались угги. По словам Мэй, эта обувь давно вышла из моды и, несмотря на многочисленные коллаборации марки Ugg с другими брендами, вряд ли сможет обрести популярность, которой она пользовалась в нулевых годах.

Более того, в мае международная аналитическая компания YouGov составила рейтинг самой ужасной одежды: 51 процент респондентов из Великобритании проголосовали за угги.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!