Международная аналитическая компания YouGov провела опрос, в результате которого был составлен рейтинг самой ужасной одежды, по мнению жителей Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Топовую позицию рейтинга заняли облегающие мужские плавки марки Speedo: их ненавидят две трети опрошенных, 75 процентов из них — женщины.

На втором месте оказались кожаные брюки: их назвали 63 процента респондентов.

59 процентов британцев проголосовали против кроксов, и они попали на третье место.

Брюки, зауженные сверху и расклешенные снизу, не нравятся 57 процентам британцев.

На пятом месте оказались свитера и верхняя одежда с заплатками на локтях — 54 процента.

На шестом и седьмом — спортивные костюмы и угги, за которые проголосовали 52 и 51 процент опрошенных соответственно.

Рейтинг замкнули рубашки с глубоким v-образным вырезом и шерстяные жилетки, получившие по 49 процентов голосов.

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В январе французский бренд Y/Project совместно с маркой Ugg выпустил высокие угги-ботфорты. На показе компания выпустила на подиум моделей в широких и высоких фирменных ботинках бежевого цвета. В социальных сетях восприняли новую коллекцию негативно. «О боже, какого черта я на это посмотрел. Это отвратительно», — написал один из пользователей.

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