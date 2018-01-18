Выпущены «отвратительные» высокие угги

Французский бренд Y/Project совместно с маркой Ugg выпустил высокие угги-ботфорты. Об этом в четверг, 18 января, сообщает Fashionista.

На своем показе компания выпустила на подиум моделей в широких и высоких фирменных ботинках бежевого цвета. В социальных сетях восприняли новую коллекцию негативно. «О боже, какого черта я на это посмотрел. Это отвратительно», — написал один из пользователей.

Многие отметили, что угги плавно превращаются в брюки, а другие ненавистники бренда начали массово публиковать мемы и гифки на тему рвоты.

Стоимость новой обуви пока не сообщается.

Ugg — бренд обуви и одежды, владельцем которого является американская компания Deckers Outdoor Corporation. Одна из самых узнаваемых моделей — сапоги из овчины, кроме того компания выпускает ботинки, сандалии, туфли, шлепанцы, трикотажные изделия, верхнюю одежду и сумки.

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