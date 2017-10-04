Созданы угги для любителей роскоши

Марка Ugg совместно с дизайнером люксовой одежды Филиппом Лимом выпустили коллекцию обуви. Об этом в среду, 4 октября, сообщает HighSnobiety.

«Я часто вспоминаю, какими классными были дети, носившие угги. Возможно, они делали это из-за каких-то практических соображений, но выглядело это здорово, особенно из-за подлинности обуви», — вспомнил свое детство дизайнер. По его словам, именно эти воспоминания сформировали его первое впечатление о известной марке.

Фото: Ugg

Коллекция состоит из четырех пар обуви: классических высоких и коротких, а также сапоги с вывернутым наизнанку мехом разной длины. Все они дополнены принтами и надписями. Флагманской парой Ugg x 3.1 Phillip Lim стали угги с металлической молнией спереди.

«Будучи дизайнером, я постоянно интересуюсь изучением неожиданных элементов для создания необычных и новых вещей», — добавил Лим.

Ugg — бренд обуви и одежды, владельцем которого является американская компания Deckers Outdoor Corporation. Одна из самых узнаваемых моделей — сапоги из овчины, кроме того компания выпускает ботинки, сандалии, туфли, шлепанцы, трикотажные изделия, верхнюю одежду и сумки.

Филлип Лим — известный дизайнер китайского происхождения, креативный директор и соучредитель бренда 3.1 Phillip Lim.