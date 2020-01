Бодипозитивная певица попозировала обнаженной для обложки журнала

Behold, a big grrrl in her natural habitat 🏔 @Rollingstone cover by @david_lachapelle 🙏🏾 . . . Styling - @brettalannelson @marko_monroe | Makeup - @iwantalexx | Hair - @theshelbyswain | Nails - @erierinailz

Фото опубликовано @lizzobeeating