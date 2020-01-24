Бодипозитивная певица попозировала обнаженной для обложки журнала

Бодипозитивная певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, попозировала обнаженной для обложки журнала. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

Американская рэперша снялась в откровенной фотосессии для журнала Rolling Stones и стала героиней его обложки. На ней она запечатлена в прозрачном боди с нашивками в виде цветов. Образ 31-летней Lizzo дополняют зеленая накидка с таким же принтом и массивные серьги. Рядом с ней сидят два мужчины, которые держат букеты лилий.

Behold, a big grrrl in her natural habitat 🏔 @Rollingstone cover by @david_lachapelle 🙏🏾 . . . Styling - @brettalannelson @marko_monroe | Makeup - @iwantalexx | Hair - @theshelbyswain | Nails - @erierinailz Фото опубликовано @lizzobeeating

Певица поделилась и другим кадром со съемки. На нем она позирует обнаженной с флейтой в руках. Пост в Instagram-аккаунте знаменитости собрал уже 675 тысяч лайков и около восьми тысяч комментариев.

Lizzo известна по таким хитам, как Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Она активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива. Ее подтанцовка The Big Grrrls полностью состоит из полных женщин.

В декабре прошлого года Lizzo вышла на сцену в откровенном наряде в образе Санта-Клауса. Артистка появилась в обтягивающем белом боди с золотистой вышивкой и характерной ярко-красной накидке с белым мехом. Свой образ она дополнила ботинками, усыпанными блестками, колготками в сеточку и длинными серьгами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!