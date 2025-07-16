В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

Песков: Армения ведет разновекторную политику и интересуется вступлением в ШОС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В комментарии радиостанции «Маяк» он указал, что это суверенное дело Еревана.

«Но при этом они интересуются ШОС (Шанхайской организацией сотрудничества — прим. «Ленты.ру»). То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется», — отметил пресс-секретарь президента России.

16 июля Пашинян сообщил, что выход Армении из ОДКБ является более вероятным событием, чем разморозка членства страны в объединении. Он также заявил о нарушении ОДКБ обещания относительно красной линии в вопросе территориальной целостности Армении.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что выход Армении из ОДКБ не является приоритетом для народа страны. «Понимаете, Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается», — указал он.