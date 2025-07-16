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16:16, 16 июля 2025Россия

В Госдуме отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Депутат Картаполов: Выход Армении из ОДКБ не является приоритетом для народа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является приоритетом для народа страны. Так слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из организации прокомментировал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Он напомнил, что, помимо Пашиняна, в стране есть народ, а также законодательный орган. Картаполов также упомянул международные договоры, которые необходимо рассматривать с точки зрения продления или не продления.

«Понимаете, Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается. Поэтому давайте будем спокойно на это реагировать, на заявления подобных политиков», — сказал депутат.

16 июля Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ является более вероятным событием, чем разморозка членства страны в объединении. Премьер заявил о нарушении ОДКБ обещания относительно «красной линии» в вопросе территориальной целостности Армении.

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