Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:57, 16 июля 2025Наука и техника

Армия США испытала Typhon

Армия США поразила цель комплексом Typhon на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Public Domain

Армия США провела испытания ракетного комплекса Typhon в ходе учений. Запущенной из Австралии ракетой поразили надводную мишень, сообщает Stars and Stripes.

«Армия США на этой неделе впервые запустила ракету из ракетной системы средней дальности Typhon из Австралии, поразив морскую цель в ходе продолжающихся учений Talisman Sabre, сообщило военное ведомство в среду», — говорится в публикации.

Установка 3-й многопрофильной оперативной группы, которая базируется на Гавайях, запустила ракету SM-6 с полигона Брэдшоу. В публикации подчеркнули, что этот пуск ознаменовал первое применение Typhon в западной части Тихого океана.

Материалы по теме:
Топор войны США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Топор войныСША начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
22 августа 2019
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

Комплекс Typhon, который начали разрабатывать после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, может использовать ракеты SM-6 и Tomahawk. Пусковая установка представляет собой сухопутный вариант корабельной пусковой установки Mk41.

Ранее в июле канал NTV сообщал, что Берлин планирует закупить у Вашингтона ракетные комплексы Typhon, способные поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины высказался о продолжении контактов с Россией

    В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

    В Британии дали совет Украине после решения Трампа об оружии

    Дом под Москвой вспыхнул от удара молнии

    Пленный боец ВСУ рассказал о формировании необычной бригады

    Три популярных мифа о презервативах опровергли

    Богатую аристократку признали виновной в смерти ребенка. Как она попала в секту, стала любовницей маньяка и лишилась детей?

    Одна страна отказалась передавать Украине американские ракеты

    Армия США испытала Typhon

    Семейство лебедей вышло на променад в российской деревне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости