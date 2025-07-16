Одна страна отказалась передавать Украине американские ракеты

Премьер Аль Халифа: Бахрейн не намерен отправлять на Украину ракеты для Patriot

Бахрейн не намерен отправлять на Украину ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны, наследный принц Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа, передает ТАСС.

«В настоящее время таких планов нет, так как у нас есть оперативная необходимость сохранить их в Бахрейне на данный момент», — отметил премьер в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Таким образом Аль Халифа ответил на вопрос о том, намерено ли королевство отправлять Украине покупаемые у США ракеты в рамках инициативы американского лидера. Трамп, в свою очередь, обратил внимание на то, что у Бахрейна много ракет.

Ранее глава Белого дома сообщил о договоренности продавать американское оружие европейским союзникам, которые смогут передавать его на Украину. Координацией будет заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.