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21:15, 16 июля 2025Мир

В Британии дали совет Украине после решения Трампа об оружии

Unherd: Трамп принял решение о передаче оружия Украине с целью привлечь внимание
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент США Дональд Трамп принял решение о передаче оружия Украине, чтобы привлечь к себе внимание. Поступок главы государства объяснил колумнист Unherd Ян Гарнер.

Он призвал Киев не обольщаться, подчеркнув, что основная логика поведения американского лидера не изменилась. По словам Гарнера, Трампу нравится быть главным действующим лицом, причем не имеет значения, «героем или злодеем».

«Что в такой ситуации может быть лучше, чем совершить скандальный резкий разворот, сыграть сильного и волевого человека и дать толчок новому нескончаемому освещению в СМИ?» — отметил он.

Ранее Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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