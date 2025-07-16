Пленный боец ВСУ Манило сообщил о формировании бригады из алкоголиков

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начали формировать новую, 156-ю бригаду, состоящую из алкоголиков и наркоманов. Об этом на видео, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России, рассказал пленный украинский боец Михаил Манило.

По его словам, в данную бригаду «набрали весь сброд со всей Украины». «Нас собрали таких — от 40 лет и выше, закинули на полигон. Там 5 процентов — от 30 лет, а все остальные — от 40 и до 50 лет», — отметил военнослужащий.

Как утверждает Манило, на участках фронта, где ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ оставляют бойцов как «пушечное мясо», не поставляя им ни пищи, ни воды. Раненых и погибших не эвакуируют, добавил пленный.

Ранее украинский пленный Петр Климишевский рассказал, что мобилизованных в ВСУ в ходе обучения избивают палками за любые ошибки. По его словам, командиры находили самые разные поводы, чтобы избить подчиненных.