Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:11, 16 июля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о формировании необычной бригады

Пленный боец ВСУ Манило сообщил о формировании бригады из алкоголиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начали формировать новую, 156-ю бригаду, состоящую из алкоголиков и наркоманов. Об этом на видео, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России, рассказал пленный украинский боец Михаил Манило.

По его словам, в данную бригаду «набрали весь сброд со всей Украины». «Нас собрали таких — от 40 лет и выше, закинули на полигон. Там 5 процентов — от 30 лет, а все остальные — от 40 и до 50 лет», — отметил военнослужащий.

Как утверждает Манило, на участках фронта, где ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ оставляют бойцов как «пушечное мясо», не поставляя им ни пищи, ни воды. Раненых и погибших не эвакуируют, добавил пленный.

Ранее украинский пленный Петр Климишевский рассказал, что мобилизованных в ВСУ в ходе обучения избивают палками за любые ошибки. По его словам, командиры находили самые разные поводы, чтобы избить подчиненных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины высказался о продолжении контактов с Россией

    В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

    В Британии дали совет Украине после решения Трампа об оружии

    Дом под Москвой вспыхнул от удара молнии

    Пленный боец ВСУ рассказал о формировании необычной бригады

    Три популярных мифа о презервативах опровергли

    Богатую аристократку признали виновной в смерти ребенка. Как она попала в секту, стала любовницей маньяка и лишилась детей?

    Одна страна отказалась передавать Украине американские ракеты

    Армия США испытала Typhon

    Семейство лебедей вышло на променад в российской деревне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости