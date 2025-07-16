Командиры ВСУ избивали мобилизованных палками во время обучения

Украинский пленный Климишевский заявил, что мобилизованных в ВСУ бьют палками

Мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обучения избивают палками за любые ошибки. Об этом рассказал украинский пленный Петр Климишевский в беседе с РИА Новости.

«Относятся очень плохо... Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове», — поделился мужчина.

По его словам, командиры находили самые разные поводы, чтобы избить подчиненных. Климишевский привел пример: иногда для того, чтобы получить удар палкой по голове, хватало не так выполнить команду, например, закопаться в окоп не так, как нужно.

Ранее стало известно, что до 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров.