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06:30, 16 июля 2025Бывший СССР

Командиры ВСУ избивали мобилизованных палками во время обучения

Украинский пленный Климишевский заявил, что мобилизованных в ВСУ бьют палками
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обучения избивают палками за любые ошибки. Об этом рассказал украинский пленный Петр Климишевский в беседе с РИА Новости.

«Относятся очень плохо... Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове», — поделился мужчина.

По его словам, командиры находили самые разные поводы, чтобы избить подчиненных. Климишевский привел пример: иногда для того, чтобы получить удар палкой по голове, хватало не так выполнить команду, например, закопаться в окоп не так, как нужно.

Ранее стало известно, что до 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров.

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