Три популярных мифа о презервативах опровергли

Вокруг презервативов сложилось большое количество мифов. Сексолог Наталья Музыка в Telegram-канале опровергла три самых популярных из них.

Музыка заявила, что использование двух презервативов одновременно не является надежной практикой. «Это может привести к тому, что оба экземпляра порвутся через трение друг о друга. Плюс верхний презерватив рискует соскочить и остаться внутри партнерши», — предупредила она.

Также специалистка отметила, что презерватив требуется при оральном сексе. В противном случае можно заразиться большим количеством заболеваний. В заключение сексолог добавила, что использование презерватива только перед кульминацией, чтобы предотвратить беременность партнерши, не поможет.

Ранее педагог по половому воспитанию Кэтлин Хему объяснила родителям, как реагировать, если дети их застукали во время секса. Она призвала в этот момент не срываться на крик.