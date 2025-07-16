Богатую аристократку признали виновной в смерти ребенка. Как она попала в секту, стала любовницей маньяка и лишилась детей?

Британскую аристократку Мартен признали виновной в смерти новорожденной дочери

Суд над наследницей аристократического рода Констанцией Мартен и ее любовником Марком Гордоном близится к завершению. На этой неделе их признали виновными в смерти новорожденной дочери, случившейся в январе 2023 года. В прошлом Мартен пыталась стать журналисткой, а потом попала в сексту известного африканского проповедника. Гордон отсидел 20 лет за изнасилование в США, а пресса сравнивала его с печально знаменитым маньяком Тедом Банди. «Лента.ру» рассказывает об одном из самых громких преступлений последних лет, связанных с британским высшим светом.

Мартен и Гордона признали виновными

Подсудимым-любовникам решение Центрального криминального суда Англии и Уэльса, давно прозванного просто Олд-Бейли, очень не понравилось.

Мартен и Гордон, привезенные в лондонский Сити из разных тюрем, были рады встрече друг с другом, но к самому заседанию отнеслись крайне неуважительно. Они отказались встать во время чтения вердикта, а когда судья закончил — закатили форменный скандал.

«Я не удивлен вердиктом! Он неправильный и незаконный! Это не конец, это только начало!», — крикнул со своего места Гордон. Мартен, когда ее уводили из зала, выкрикнула: «Это мошенничество!» Женщина, по словам корреспондентов ведущих британских таблоидов, была в ярости

Наблюдавшие за историей наследницы аристократического рода и ее любовника-уголовника ждали развязки больше двух лет. В июле 2024-го Мартен и Гордона признали виновными в сокрытии факта рождения ребенка, жестоком обращении с детьми и воспрепятствовании правосудию.

Марк Гордон и Констанция Мартен после ареста Фото: Metropolitan Police Handout / Getty Images

Однако тогда суд присяжных не смог прийти к решению, виновны ли они в смерти дочери, которая прожила всего несколько дней. Теперь Олд-Бейли поставил точку в этом вопросе.

История Мартен и Гордона прогремела в первые дни 2023 года

О поисках наследницы рода Мартен и ее любовника стало известно 5 января 2023-го. Тогда на шоссе недалеко от Болтона нашли горящий автомобиль. Быстро установили, что машина принадлежала Мартен. Более того, выяснилось, что женщина недавно родила в ней и сразу же пустилась в бега с избранником.

В СМИ стала распространяться и обрастать фактами и слухами история любви Констанции Мартен и Марка Гордона. Бабушка беглой аристократки была ближайшей подругой сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет. Марк Гордон оказался британцем, который в детстве жил в США, совершил там страшное преступление и провел в тюрьме 20 лет.

Поиски пары и их ребенка продолжались почти два месяца и обошлись казне в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (125,5 миллиона рублей). Мартен и Гордона замечали в разных уголках Англии. В первые дни они попадали на записи камер видеонаблюдения вместе с младенцем, но потом он исчез. Любовники брали еду и памперсы в пунктах раздачи для нищих. Во время последних визитов детские вещи их больше не интересовали. Все два месяца родные женщины пытались через прессу уговорить ее вернуться.

Дорогая Констанция, хотя сейчас мы далеки друг от друга, я, как вся наша семья, готов сделать все ради твоего скорейшего возвращения к нам в целости и сохранности. Умоляю тебя сдаться с ребенком полиции как можно скорее, чтобы вы были в безопасности Нейпир Мартен из аудиообращения к дочери, распространенного The Independent 19 января 2023 года

27 февраля Мартен и Гордона задержали в Брайтоне. Ребенка при них не было, и они отказывались говорить, где он. 1 марта останки новорожденной девочки нашли в хозяйственной сумке с мусором в сарае на территории садоводческого хозяйства недалеко от места, где арестовали любовников.

Стихийный мемориал, организованный жителями Брайтона рядом с местом обнаружения останков новорожденной Фото: Jordan Pettitt / PA Images / Getty Images

3 марта Мартен и Гордона обвинили в убийстве дочери по неосторожности. А журналисты бросились искать информацию об очень странных любовниках и их страшном преступлении.

Мартен происходила из рода, близкого к королевской семье

Констанция Мартен родилась в 1987 году в семье Нейпира Мартена, а ее бабушка, Мария Анна Мартен, росла в Букингемском дворце и с раннего детства дружила с принцессой Маргарет — младшей сестрой Елизаветы II. Позже Мария стала знаменитым археологом, попечительницей Британского музея и дамой Ордена Британской империи.

Нейпир Мартен отличался некоторыми странностями. В юности он служил пажом при Елизавете II, но середине 1990-х внезапно бросил семью и уехал на поиски духовных откровений в Австралию, где некоторое время прожил среди аборигенов. После этого он не вернулся к аристократической жизни и стал не особенно успешным кинопродюсером. Впрочем, в делах семьи продолжал участвовать.

Констанция Мартен училась в престижной школе St Mary's School в родном Дорсете, а позже, будучи студенткой Лидского университета, впервые прославилась на всю страну: в 2008-м она стала «девушкой месяца» журнала Tatler

Она, как и отец, пошла извилистым путем поисков призвания. Какое-то время Мартен работала няней в Швейцарии и рассказывала, что мечтает о походах в горы. В 2012 году устроилась в лондонский офис телекомпании «Аль-Джазира». Девушка загорелась идеей снять фильм-разоблачение про невероятно популярного нигерийского пастора Ти Би Джошуа.

Молодая аристократка поехала в Африку, но вместо того, чтобы провести независимое журналистское расследование, примкнула к секте Джошуа и провела в ней полгода.

Она никогда не рассказывала, что там произошло. Ти Би Джошуа был богоподобной фигурой. Это было жутко, и я уверена, что это ее изменило. Все это стало огромной частью ее жизни подруга Констанции Мартен эксклюзивное интервью Daily Mail

После истории с сектой Мартен начала отдаляться от семьи и друзей, пыталась выучиться на актрису, но вскоре встретила Марка Гордона, что изменило ее жизнь навсегда. Мужчина был на 13 лет старше, и долгие годы провел в США. Когда родители Мартен решили проверить биографию избранника дочери, то обнаружили нечто пугающее.

Ти Би Джошуа Кадр: Official Emmanuel TV / Youtube

Оказалось, что в 14 лет Гордон забрался в дом своей соседки во Флориде и четыре часа насиловал ее, угрожая расправой. При этом в соседней комнате спали дети несчастной. Несмотря на юный возраст, Гордон получил 40 лет тюрьмы, отсидел 20 и в 2010-м вернулся на родину. Через четыре года Гордон познакомился с Мартен в лондонском магазине.

У Мартен и Гордона родились четверо детей, которых отобрало государство

Запутавшаяся в жизни аристократка влюбилась в нового знакомого с первого взгляда. В 2017 году они поженились во время путешествия по Перу, однако в Великобритании этот брак не признается. В суде Мартен утверждала, что семья отказывалась принимать ее избранника якобы из-за цвета его кожи. В действительности семейство Мартенов, отличающиеся довольно либеральными взглядами, больше пугало криминальное прошлое Гордона. Его наклонности возлюбленная не раз испытала и на себе.

С 2017 по 2021 году у незаконных супругов родились четверо детей. Всех их в итоге отобрали органы опеки, так как Мартен и Гордон жили на грани нищеты и не могли обеспечить отпрыскам нормальных условий. Кроме того, между родителям фиксировались случаи насилия.

Сообщалось, что Мартен, как наследница многомиллионного семейного трастового фонда, должна была получать из него серьезные суммы на содержание. Однако, судя по всему, она не брала этих денег. Или же финансирование отрезали родители, не желавшие кормить насильника Гордона

Как бы то ни было, в 2019 году Мартен, на руках которой тогда было двое младенцев, обратилась к некоему специалисту по обходу законов о детях. Он рекомендовал ей переехать в Ирландию. Там нищая аристократка провела несколько месяцев и была выслана.

В 2020-м году у нее отобрали первых двоих детей. Потом родился третий, и его тоже забрали органы опеки. В 2021 году Мартен снова родила — ребенка опять забрали.

Перед этим Гордон не просто избил беременную любовницу, но и выбросил ее из окна второго этажа. Она пролетела пять метров и упала на машину. У Мартен диагностировали разрыв селезенки и другие тяжелые травмы. Ребенок чудом выжил

Палатка, в которой в последние месяцы перед арестом жили Мартен и Гордон Фото: Metropolitan Police / Daily Mail

В 2022-м суд постановил даже близко не подпускать пару к отпрыскам, и их отдали в приемные семьи. В последние годы любовники вообще жили в автомобиле и палатке, которую разбивали на территории парков и кемпингов. Летом 2022-го выяснилось, что аристократка снова в положении.

Мартен заявила, что сбежала с дочерью, чтобы спастись от родителей и властей

На суде Мартен утверждала, что ее с любовником бегство, приведшее к смерти новорожденной Виктории, случилось только потому, что они не хотели терять еще одного ребенка. По злой иронии судьбы, именно этим все и закончилось. Женщина, чьи бабушка и отец ходили в Букингемский дворец, как к себе домой, содержалась в тюрьме «Бронзфилд» в графстве Суррей.

Во время многочисленных судебных заседаний Мартен постоянно рассказывала, как сильно она любит всех детей на свете. Тем не менее ее ближайшей подругой за решеткой стала Бейнаш Батул. Эту женщину и ее мужа арестовали в августе 2023-го за то, что супруги много лет измывались над дочерью, а потом расправились с ней. У Мартен и Батул одно время даже был общий адвокат.

В 2024-м заключенная аристократка появилась на обложке журнала The View. Впрочем, для обложки использовали ее снимок 2012 года. В статье о своей жизни в заключении Мартен обрушилась на тюремные порядки, заявила, что ей не давали общаться с юристами и из-за этого присяжные не знают, что произошло на самом деле. Она обвиняла власти в том, что они отбирали у нее детей, вынудили пойти на побег и поставить под угрозу жизнь девочки. Гордон говорил примерно то же самое. Прокуратура считает, что они успевали сговориться и синхронизировать показания для следующего заседания во время коротких свиданий в суде.

Констанция Мартен в 2012 году Фото: Daily Mail

Во время первого и второго процессов Мартен и Гордон откровенно хамили судьям, врали и всячески затягивали дело. И это им удалось. Суд, начавшийся в зимой 2024 года, вместо полутора месяцев продлился полгода. Подозреваемым удалось так все запутать, что присяжные не смогли вынести окончательного решения относительно их вины в смерти дочери.

Я служу судьей уже 13 лет без перерывов, и никогда не сталкивался с подобным отношением подсудимых. Мне пришлось вытерпеть очень много неприятного поведения. Но это суд. Нужно сохранять достоинство Марк Люкрафт главный судья Олд-Бейли

Что именно случилось с маленькой Викторией, выяснить так и не удалось. Патологоанатомы установили, что девочки не стало еще 9 января. Останки нашли в марте, и провести полноценную экспертизу было крайне трудно. В итоге суд пришел к выводу, что Мартен случайно придавила дочь во сне в тесной палатке. «Я пыталась ее реанимировать, но безрезультатно», — плакала Мартен, давая показания в полиции.

Впрочем, все эти переживания не помешали женщине засунуть тело девочки в мешок с мусором и выбросить. Будущее Мартен и Гордона пока не определено окончательно, а наказание не назначено. Теперь последуют апелляции и прочее. Многие исследователи этой истории считают, что наследница аристократической фамилии попала под влияние жестокого социопата, и все случилось из-за этого. Но при этом Гордон, например, не пытался завладеть причитающимися Мартен миллионами. Жизнь на грани нищеты, похоже, была общим выбором.

Сумка, в которой нашли останки дочери Мартен и Гордона Фото: Metropolitan Police / Daily Mail

Подруги Мартен утверждали в 2023-м, что ей всегда нравились плохие парни, от которых за километр разило неприятностями. Возможно, травма, полученная в секте, и проблемы с родителями, привели девушку из хорошей семьи к краху. Правда, она обвиняла в своих неприятностях и отца, который бросил семью, да и до того не слишком интересовался отпрысками. Как бы то ни было, теперь Британия ждет нового поворота самой печальной и жестокой истории из жизни высшего света последних лет.