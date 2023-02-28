Аристократка сбежала с насильником и родила от него ребенка в машине

В Великобритании дочь пажа Елизаветы II сбежала с насильником и родила от него в машине

В Великобритании задержана аристократка Констанция Мартен и ее возлюбленный Марк Гордон, находившиеся в розыске с 6 января. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция продолжает розыски ребенка пары, которого, как считается, женщина родила 5 января на заднем сиденье своего автомобиля. Горящую машину нашли в тот же день на шоссе рядом с городом Болтон, графство Большой Манчестер. После этого к поискам сбежавшей аристократки и ее любовника подключились полиция и СМИ.

35-летняя Мартен, дочь бывшего пажа Елизаветы II, и 48-летний Гордон встречались с 2016 года. Как считается, в последнее время мужчина не давал аристократке общаться с родней. Перед тем как сбежать в начале января, Мартен сняла со счетов своего трастового фонда 15 тысяч фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона рублей). Гордон является официально зарегистрированным насильником, отсидевшим 20 лет в американской тюрьме.

Родные женщины несколько раз обращались к Мартен через СМИ с просьбами вернуться домой и обещаниями позаботиться о ребенке.

Пара была задержана в городе Брайтон, графство Восточный Суссекс, утром 27 февраля. В полицию позвонил один из местных жителей, заметивший беглецов на улице. Считается, что с 5 января Мартен и Гордон путешествовали по стране на такси и ночевали в палатках с новорожденным младенцем на руках.

«Они арестованы по подозрению в пренебрежении благополучием ребенка. Его поиски продолжаются. Мы осматриваем открытые участки земли и сельскохозяйственные постройки, куда они могли поместить ребенка, находясь в этом районе», — заявил старший инспектор полиции Льюис Бэшфорд.

Причины, по которым Мартен и Гордон решили пуститься в бега, пока неизвестны.

Констанция Мартен родилась в 1987 году. Она является дочерью Нейпира Мартена, который в юности служил пажом при Елизавете II. Бабушка Констанции, Мария Анна Мартен, была близкой подругой младшей сестры Карла III, принцессы Анны.

Уроженец США Марк Гордон является официально зарегистрированным сексуальным преступником. Он провел в тюрьме два десятилетия за изнасилование, совершенное в 14 лет. Пара познакомилась в 2016 году, когда Мартен была студенткой театрального факультета.

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