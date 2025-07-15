Аристократку-миллионершу и ее любовника-маньяка признали виновными в расправе над ребенком

В Великобритании аристократку-миллионершу признали виновной в убийстве ребенка

В Великобритании аристократку-миллионершу и ее 50-летнего любовника, которого сравнивают с маньяком Тедом Банди, признали виновными в расправе над младенцем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В январе 2023 года 38-летняя Констанция Мартен и 50-летний Марк Гордон пустились в бега, чтобы их новорожденную дочь не забрали социальные службы. Спустя сутки девочка замерзла насмерть в палатке, где они прятались. Ее положили в пакет из супермаркета Lidl и оставили в заброшенном сарае.

5 января 2023 года сотрудники полиции обнаружили в машине Мартен и Гордона плаценту, свидетельствующую о недавних родах. После этого пару объявили в розыск. Власти опасались, что ребенку грозит опасность, поэтому на поиски бросили огромные ресурсы. Операция обошлась Скотленд-Ярду в 1,2 миллиона фунтов (126 миллионов рублей).

Суд присяжных признал Гордона и Мартен виновными в непредумышленном убийстве по неосторожности. Кроме того, ранее пару осудили за жестокое обращение с детьми, сокрытие рождения и воспрепятствование правосудию.

«Я не удивлен вердиктом, — заявил Гордон, когда объявили решение присяжных. — Он был ошибочным, он был незаконным. Это еще не конец, это только начало». Мартен, в свою очередь, крикнула, что все происходящее — это «афера».

Констанция Мартен родилась в 1987 году. Ее отец в юности служил пажом при Елизавете II, а бабушка была близкой подругой младшей сестры Карла III, принцессы Анны. Состояние Мартен оценивается в 2,4 миллиона фунтов стерлингов (252 миллиона рублей).

Марку Гордону — 50 лет. В 1989 году, когда ему было 14 лет, он забрался в чужой дом и несколько часов пытал и насиловал женщину. За это преступление он 20 лет провел в тюрьме. Гордон познакомился с Мартен в 2016 году, когда она училась на театральном факультете.

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