Бодипозитивная певица вышла в свет в откровенном наряде

Бодипозитивная певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, появилась на афтерпати музыкальной премии «Грэмми», которое состоялась 27 января в Лос-Анджелесе, в откровенном наряде. Ее фотографии опубликовал Daily Mail.

Американская рэперша вышла в свет в миди-платье с бретелями, глубоким декольте и баской. Ее наряд был выполнен из ткани с принтом зебры и дополнен высокими перчатками в тон, голубыми сапогами на каблуке и сумкой с бахромой из бисера. Слишком высокий разрез юбки оголял ноги Lizzo и демонстрировал изъяны ее кожи.

Пользователи сети высмеяли внешний вид звезды. «Это уже перебор», «Видимо в ее доме нет зеркала, раз она не увидела, что платье ужасно», «С ее деньгами она могла бы выбрать наряд получше», «Мы попали на фрик-шоу?» — написали они в комментариях.

В январе 2020 года рэперша попозировала обнаженной для обложки журнала Rolling Stones. На ней она запечатлена в прозрачном боди с нашивками в виде цветов. Образ 31-летней Lizzo дополняют зеленая накидка с таким же принтом и массивные серьги. Рядом с ней сидят два мужчины, которые держат букеты лилий.

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