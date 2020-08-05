Обнаженная кормящая грудью плюс-сайз-модель стала героиней модного журнала

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась обнаженной для модного журнала Elle и стала его героиней. Кадр опубликовали в Instagram-аккаунте издания.

На фотографии Грэм лежит в постели боком к камере и кормит грудью своего маленького сына Исаака. В описании к посту говорится, что автором фотосессии стал супруг модели, режиссер и имиджмейкер Джастин Эрвин.

В интервью для издания 32-летняя знаменитость рассказала об «астрономической» боли от естественных родов и об уходе за младенцем во времена карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, а также поделилась мыслями об изменениях тела после родов.

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В частности, женщина призналась, что быстро набрала вес во время беременности и заметила на своем животе растяжки. «Сначала я была подавлена, но потом я увидела Исаака и поняла, что с этим столетиями сталкивается каждая женщина, — размышляет Грэм. — Это навсегда изменило мою жизнь, но я восхищаюсь своим новым телом».

В июле Эшли Грэм опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых кормит ребенка грудью, и вызвала споры среди подписчиков. Некоторые не оценили действия Грэм, посчитав снимки чересчур откровенными. «Послеродовая фигура — не лучшее зрелище», — критиковали они.