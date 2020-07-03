Плюс-сайз-модель показала тело после родов и домашнюю тренировку на видео

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях видео домашней тренировки, а также продемонстрировала поклонникам свое тело после родов. Публикация появились в сторис ее Instagram-аккаунта.

В ролике Грэм на коврике практикует йогу и снимает упражнения на камеру смартфона. Она одета в черный спортивный топ и синие шорты-велосипедки. На последующих кадрах 32-летняя знаменитость танцует перед объективом в красном бикини с мокрыми волосами.

По информации издания Daily Mail, в настоящий момент модель находится в доме своей матери в Небраске, где поселилась вместе с мужем, режиссером Джастином Эрвином, и пятимесячным сыном Исааком после вспышки пандемии коронавируса.

В июне Эшли Грэм покормила ребенка на съемке для модного издания Harper's Bazaar. На фото, размещенном на обложке, она держит на руках сына и кормит его грудью на камеру. Ее запечатлели в поле в белом длинном платье с несколькими вырезами, которые оголяют ее ноги. Грэм также попозировала в светлом бюстгальтере, легинсах и белом халате.

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