Модель популярного бренда порадовала поклонников снимком топлес в купальнике

Модель популярной марки Fashion Nova сфотографировалась в откровенном образе и порадовала фанатов полученными кадрами. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На опубликованном фото 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) стоит спиной к фотографу в зеленом купальнике, прикрывая обнаженную грудь рукой. Она также попозировала боком в том же образе с мокрыми волосами и соломенной шляпе. «Хочу остаться здесь навсегда», — подписала пост модель, набравший 299 тысяч лайков.

Фото опубликовано @popstantot

Поклонники восхитились внешним видом Танто и написали об этом в комментариях. «Такая красивая», Самая сексуальная девушка в мире», «Я тебя обожаю», «Красотка!», «Выглядишь потрясно» — высказывались они.

В августе Паулин Танто снялась в мокром топе без нижнего белья и поделилась фотографией с фанатами. Ее сфотографировали в белых плавках и облегающей футболке, сквозь которую видна ее обнаженная грудь.