Птица-носорог похитила сохнувший на балконе бюстгальтер

В Сингапуре индийская птица-носорог похитила бюстгальтер, который сушился на балконе. Об этом сообщает AsiaOne.

Жильцы квартиры, где произошел инцидент, успели снять его на видео. На их глазах птица деловито подцепила сохнувший бюстгальтер клювом, после чего улетела прочь. Люди бросились на балкон и обнаружили, что она бросила свою добычу на дорогу.

Индийские птицы-носороги встречаются в Бангладеш, Бутане, Брунее, Камбодже, Китае, Индии, Индонезии, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Непале, Таиланде и Вьетнаме. В Сингапуре они считались исчезающим видом, однако в последние годы популяция снова начала расти. Птиц-носорогов регулярно видят в городе; известен случай, когда одна из них проникла в дом и съела птичку, которая жила в клетке.

В марте сообщалось, что в южноафриканской провинции Лимпопо сняли на видео охоту представителя местного вида птиц-носорогов на шумящую гадюку. На глазах людей он схватил опасную ядовитую змею и проглотил ее целиком.