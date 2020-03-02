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Рогатый ворон заживо съел самую опасную змею Африки

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В южноафриканской провинции Лимпопо сняли на видео охоту кафрского рогатого ворона на шумящую гадюку. Кадры опубликовал сайт Newsflare.

В ролике семейство кафрских рогатых воронов шагает по высокой траве, высматривая добычу. Одному из них удается схватить шумящую гадюку — опасную ядовитую змею, которая активна по ночам и малоподвижна в светлое время суток. Птица несет извивающуюся гадюку в длинном клюве, а затем проглатывает ее целиком.

Шумящая гадюка — одна из самых распространенных африканских змей. Их укус вызывает жгучую боль, затем на коже появляются кровянистые пузыри, начинается некроз, возможен летальный исход. В Африке шумящие гадюки убивают больше людей, чем любые другие змеи.

Кафрские рогатые вороны обитают в африканской саванне. Это самый крупный вид птиц-носорогов. Длина одной особи может составлять от 90 до 129 сантиметров. Чаще всего они питаются насекомыми, но в сухой сезон начинают поедать лягушек, ящериц, змей, грызунов и моллюсков. Иногда им удается добыть небольших млекопитающих: белок, зайцев, мангустов. Птицы подбрасывают добычу в воздух, ловят и проглатывают заживо. Более крупных животных они добивают клювом и ударами о землю.

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