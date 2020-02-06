Крохотная лягушка проглотила одну из самых ядовитых змей мира

В австралийском городе Таунсвилл, штат Квинсленд, крохотная лягушка вида коралловопалая литория съела тайпана — одну из самых ядовитых змей в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во вторник, 4 февраля, австралийка, пожелавшая сохранить анонимность, заметила во дворе дома тайпана. Она вызвала змеелова Джейме Чэпела (Jamie Chapel). Вскоре женщина перезвонила ему и предупредила, что на змею напала лягушка. «Когда я приехал, лягушка почти целиком проглотила рептилию», — отметил Чэпел.

«Я не был уверен, выживет ли лягушка. Но я не хотел, чтобы она заживо съела пресмыкающееся», — подчеркнул ловец змей. По его словам, коралловопалые литории практически всеядны. На данный момент Чэпел выхаживает лягушку и планирует отпустить ее на волю, как только та поправится.

Тайпан — одна из самых ядовитых змей мира. Средняя длина взрослой особи составляет 1,9 метра. Представители этого вида питаются лягушками и мелкими млекопитающими, включая мышей и крыс. Тайпаны очень агрессивные и быстрые, они обладают нейротоксичным ядом. Их укус вызывает паралич дыхательной мускулатуры и нарушает свертываемость крови.

Коралловопалая литория обитает в Австралии, Папуа Новой Гвинее, Новой Зеландии и США. Эти лягушки питаются насекомыми, мелкими рептилиями, рыбой и своими сородичами. Самцы вырастают до семи сантиметров, самки превышают их в размерах в два раза. Продолжительность жизни коралловопалой литории составляет около 15-20 лет.

В 2018 году Джейме Чэпел вытащил из пасти змеи лягушку и вернул ее к жизни. Он реанимировал земноводное с помощью массажа сердца.

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