Предсмертные попытки лягушки вырваться из пасти змеи попали на видео

Kruger Sightings / YouTube

Польский электрик снял на видео попытки лягушки вырваться из пасти змеи. Ролик опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings.

35-летний Ян Ондрей (Jan Ondrej) в конце сентября отправился с друзьями на велопрогулку в горы Малые Бескиды. Они заехали на вершину горы Магурка (909 метров над уровнем моря) и услышали странный звук в нескольких метрах от дороги. «В тот день не было ветра, но листья вокруг этого места кружились. Мы остановились, подошли поближе и стали свидетелем невероятного зрелища — борьбы пойманной змеей лягушки за жизнь», — рассказал электрик.

Мужчина отметил, что земноводное пыталось вырваться разными способами: лягушка дергалась, раздувалась в надежде, что змея не сможет удержать во рту большую добычу, и сгибала лапку, чтобы рептилии было сложнее ее проглотить. Ондрей признался, что в какой-то момент подумал, что лягушка сбежит, но, когда змея поймала и вторую лапку земноводного, исход битвы был предрешен.

«Когда изо рта змеи были видны только крошечные передние лапки, она уползла обратно в лес», — подытожил поляк. Он добавил, что и не догадывался, что лягушка может столь истошно кричать.

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