Ожесточенная схватка трех змей попала на видео

Видео: dailystar.co.uk

В Индии на видео попала драка трех змей. На ролик обратило внимание издание Daily Star.

На кадрах видно, как три рептилии сплетаются и борются на обочине дороги. Они несколько раз жалят друг друга, после чего одна из змей пытается выпутаться и уползает. Неизвестно, чем закончился бой пресмыкающихся.

По словам Сувенду Маллика (Suvendu Mallik), основателя благотворительной организации Snake Hellpine, рептилии боролись за свою территорию. Он считает, что это это первый подобный случай в Индии и, как правило, змеи сражаются в парах, поэтому появление третьей вызывает у него удивление.

Ранее сообщалось, что в Австралии две змеи сцепились в бою и свалились с третьего этажа. Схватка длилась около десяти минут, пока змеи не увлеклись ей так сильно, что не заметили, как отцепились хвостами от перил, и рухнули вниз. По словам свидетеля, рептилий падение не смутило, и они продолжили сражаться.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!