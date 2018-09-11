Змеи увлеклись боем и упали с третьего этажа

В Австралии две змеи сцепились в бою и свалились с третьего этажа. Видео инцидента опубликовало Daily Mail.

Ролик сняла Джиллиан Брэдли (Gillian Bradley), жительница города Курой штата Квинсленд на северо-востоке страны. Она обратила внимание на рептилий, дерущихся у нее на балконе. Австралийка немедленно заперла своего котенка в комнате, а сама начала наблюдать за поединком.

Схватка длилась около 10 минут, пока змеи не увлеклись ей так сильно, что не заметили, как отцепились хвостами от перил, и рухнули вниз. По словам Брэдли, рептилий падение не смутило, и они продолжили сражаться.

Женщина предположила, что змеи сцепились ради внимания самки. Она вызвала змеелова, и тот подобрал упавших рептилий, отвез их подальше от домов и отпустил.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!