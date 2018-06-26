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Игуаны яростно схлестнулись друг с другом и перекрыли движение

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dailymail.co.uk

Дерущиеся игуаны перекрыли движение на парковке кофейни в США. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят в городе Бока-Ратон, штат Флорида. Водитель Шэннон Москофф (Shannon Moskoff) выезжала со стоянки, когда вместе со своей пассажиркой увидела животных. Поначалу одна из рептилий кусала другую за голову. «Что за черт, я в жизни такого не видела! Они застряли?» — спросила одна из женщин.

Затем игуаны встали нос к носу, а после начали ходить по кругу друг за другом и пытаться укусить соперника. «Они дерутся? Или это брачный танец?» — недоумевал голос за кадром. Рептилии продолжали борьбу, чередуя яростные атаки с паузами. Женщины не смогли посмотреть, чем закончился поединок, так как они перегораживали дорогу, и им пришлось уехать.

По данным издания, популяция игуан на юге Флориды растет с 1992 года и достигла своего пика. На животных поступают многочисленные жалобы: они перегрызают провода, что приводит к отключению электричества; время от времени их находят в унитазах и бассейнах, также рептилии иногда нападают на собак.

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