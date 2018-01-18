Полутораметровую игуану поймали под детской кроватью

dailymail.co.uk

В Австралии ловец змей вытащил огромную игуану из-под детской кровати. На видео происшествия обратило внимание издание Daily Mail.

Змеелов Стюарт МакКензи (Stuart McKenzie) приехал на вызов в жилой дом в районе Саншайн-Кост австралийского штата Квинсленд. Хозяева пожаловалась, что у них из курятника таскает яйца «рептилия с ногами». Они попытались прогнать ее, но животное спряталось в доме и забилось под кровать в детской комнате.

Сначала МакКензи попытался выудить рептилию из-под кровати с помощью железной палки с крюком на конце, но тщетно. Тогда он вытащил ее голыми руками. «Эта игуана минимум полтора метров длиной, и у нее большой и толстый животик», — сказал змеелов, демонстрируя пойманную рептилию хозяевам.

Игуана пыталась вырваться, но МакКензи крепко держал ее, а потом засунул в белый тубус. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!