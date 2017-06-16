Мексиканская игуана украла пиццу у туриста

Видео: dailymail.co.uk

В популярной туристической зоне на берегу Карибского моря в Мексике игуана похитила кусок пиццы у отдыхающего. Об этом пишет газета Daily Mail, опубликовавшая видео случившегося в городе Плая-дель-Кармен.

Турист снял на камеру ящерицу на деревянном столе, стоящем на улице. Рептилия вначале съела часть добычи прямо там, затем спрыгнула с оставшимся куском на землю. «Давай, забирай. Пицца на самом деле очень вкусная», — шутливо заметил мужчина.

Внизу игуану поджидали еще два ее сородича, которые попытались отобрать еду. На записи не видно, удалось ли им это. В итоге одна из ящериц с пиццей перелезла через расположенный рядом забор и скрылась.