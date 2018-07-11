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Схватку кобры и варана сняли на видео

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Видео: Kruger Sightings / YouTube

Туристка, посещавшая национальный парк Крюгера в ЮАР, сняла на видео нападение кобры на варана. Ролик появился на канале Kruger Sightings на YouTube.

По словам женщины, она издалека заметила странную фигуру на дороге, но не сразу поняла, что перед ней дерутся пресмыкающиеся. «Я медленно приблизилась и с изумлением обнаружила, что это массивная кобра (по общему мнению, Naja annulifera), пытающаяся одолеть крупного варана», — пишет она.

Змея сжимала зубы на шее ящерицы, которая продолжала шагать по асфальту, волоча ее за собой. Постепенно схватка переместилась вплотную к машине автора видео. «Я стала замечать, что ящерица слабеет. На ее шее виднелись явные раны от укуса, покрытые ядом», — рассказывает она. В какой-то момент варану удалось вырваться, однако кобра нагнала его и укусила за морду.

«В итоге мимо промчалась машина и спугнула змею, — утверждает туристка. — Я на время осталась с вараном, чтобы посмотреть, что будет дальше. Ящерица неподвижно лежала на дороге и только пару раз высунула язык».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В мае сообщалось, что один из посетителей парка Крюгера стал свидетелем нападения буйвола на львенка с вараном в зубах. Травоядное подняло хищника на рога и заставило выплюнуть ящерицу.

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