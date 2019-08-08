Ожесточенная драка двух лягушек попала на видео

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В городе Тагиг (Филиппины), очевидцы засняли столкновение двух лягушек. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание The New York Post.

На кадрах видно, как животные по очереди начинают надувать горловой мешок, чтобы усилить издаваемые звуки. Затем лягушки набрасываются на друг друга и начинают бороться лапками. Через какое-то время они расходятся, а затем снова вступают в бой. Чем закончилось это столкновение, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии на видео попала драка трех змей. На кадрах видно, как три рептилии сплетаются и борются на обочине дороги. Они несколько раз жалят друг друга, после чего одна из змей пытается выпутаться и уползает.

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